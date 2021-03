Vaccini anticovid, possibile la prenotazione anche per gli over 70

Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con la quale sono state rimodulate le prenotazioni del vaccino covid per la fascia di età over 70. Dalla mezzanotte di mercoledì, 10 marzo, sarà possibile prenotare per i nati negli anni 1944 e 1945. Dalla stessa ora di venerdì 12, invece, saranno attivate le prenotazioni per i nati nel 1946 e 1947. Alla mezzanotte di lunedì 15 marzo, infine, le prenotazioni saranno accessibili per i nati nel 1948 e 1949. Si tratta complessivamente di oltre 300 mila assistiti. Tutte le informazioni sul sito salutelazio.it