20enne violento di Fondi finisce in carcere

FONDI – La Polizia ha arrestato oggi un 20enne di Fondi, gravato da numerosi precedenti per furto, rapina, ricettazione, rissa, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza, lesioni personali, evasione e in passato ha sempre violato le misure alternative di detenzione di cui ha beneficiato. Giovedì scorso i poliziotti del Commissariato di Fondi sono dovuti intervenire nel centro cittadino perchè il ragazzo, in preda ad un forte stato d’agitazione, stava prendendo a pugni e testate la porta d’ingresso del palazzo e la sua cassetta della posta. Nel corso dell’intervento l’uomo ha ripetutamente minacciato i poliziotti, continuando a sfogare la sua rabbia contro qualsiasi cosa gli capitasse a tiro.

Alla luce di tali gravi comportamenti, gli agenti hanno richiesto alla competente A.G. di valutare l’opportunità di inasprire la misura cautelare e il Tribunale di Latina, ha quindi disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Il 20enne è stato trasferito nel carcere di Velletri.