Aprilia, scoppia un incendio in un appartamento. Donna trovata priva di vita

APRILIA – Tragedia ad Aprilia dove una donna è stata trovata senza vita in un appartamento che è andato a fuoco in via Inghilterra nel quartiere Toscanini. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa, hanno trovato la donna a terra. Secondo i primi accertamenti avrebbe avvertito un malore e si sarebbe accasciata perdendo i sensi.

Poi è divampato l’incendio sul quale sono in contro accertamenti da parte dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Aprilia e il 118 il cui intervento però è risultato inutile.