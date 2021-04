Assembramenti, la Polizia multa 5 giovani a Serapo

GAETA – Servizi di controllo mirate da parte della Polizia nella zona di Gaeta nel corso del week end per impedire assembramenti. I controlli si sono svolti non solo nelle zone centrali, ma anche sul litorale e le aree verdi. Nel corso dei servizi di prevenzione, è arrivata anche una segnalazione alla Centrale Operativa di Latina, attraverso l’applicativo Youpol, per assembramenti sul lungomare di Serapo. E in effetti gli agenti intervenuti hanno multato 5 giovani di Fondi che si erano allontanati dal proprio Comune senza alcun valido motivo, mentre altri sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina.

Una donna, identificata mentre era a passeggio con i suoi figli, invece, è stata denunciata alla Procura della Repubblica perchè da un controllo al terminale è emerso che stessa avrebbe dovuto osservare un periodo di isolamento fiduciario, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione, in quanto nei giorni scorsi era stata accertata la sua positività Covid. I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni.