Benacquista Assicurazioni Basket Latina pronta per la sfida contro il Cento

LATINA – Arriva la seconda trasferta consecutiva, nonché la penultima gara della prima fase di qualificazione per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che domenica 11 aprile alle ore 18:00 sfiderà la Tramec Cento sul parquet del Milwaukee Dinelli Arena. La gara è valevole per il recupero della seconda giornata di regular season, inizialmente in programma per il 25 novembre 2020, poi oggetto di ulteriori 2 posticipi.