Benacquista Latina Basket non passa a Chieti

Una serata non brillante dal punto di vista offensivo, merito anche della bravura degli avversari, e i nerazzurri non riescono a conquistare i due punti in palio, come sottolinea il capo allenatore Coach Franco Gramenzi: «Per noi è stata sicuramente una brutta serata. Brava Chieti ad aspettarci tantissimo in area, noi abbiamo tirato moltissimo e anche sbagliato moltissimo, merito ovviamente anche della bravura degli avversari. Nel complesso della gara, da parte nostra, è stato negativo il discorso dell’attacco». Nota positiva sul fronte pontino, il rientro nelle rotazioni, seppur per pochi minuti, di Gabriele Benetti, reduce da diverse settimane di fermo a seguito di un infortunio.