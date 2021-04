Colpiscono al volto con un casco un 71enne, denunciati 4 giovani di Aprilia

APRILIA – I Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, al termine di una breve attività investigativa, hanno denunciato all’autorità giudiziaria quattro giovani del posto, coinvolti in una lite con un uomo di 71 anni. Ieri sera per cause in corso di accertamento, nei pressi del centro cittadino i ragazzi hanno colpito al volto, con un casco, l’anziana vittima che aveva con sè un manganello telescopico.

L’uomo è attualmente ricoverato per emorragia cerebrale all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per le lesioni riportate durante l’aggressione. I giovani sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso ed omissione di soccorso, mentre la vittima è accusata di porto di armi od oggetti atti ad offendere.