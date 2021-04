Covid, 112 positivi in provincia di Latina. Nel Lazio si scende sotto i mille

Oggi nel Lazio si scende sotto i mille casi di Covid, un dato che non si verificava da quasi due mesi. Da evidenziare, però, il numero ridotto di tamponi lavorati, poco più di ottomila, dai quali sono emersi 950 contagi. Diminuiscono le terapie intensiva ma aumentano i ricoveri e i decessi, oggi 38. In provincia di Latina, invece, i positivi odierni sono 112: 34 nel capoluogo, 25 ad Aprilia, 7 a Cisterna e Formia, 6 a Sezze. Nelle ultime 24 ore non è avvenuto alcun decesso e ci sono stati 9 ricoveri e 9 guariti. 1869, infine, le vaccinazioni effettuate.