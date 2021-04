Covid, 63 positivi in provincia di Latina, 1081 nel Lazio

Sono 63 i nuovi contagi Covid in provincia di Latina segnalati dalla Asl nella giornata di oggi, i guariti sono stati 152 nelle ultime 24 ore. I contagi in questa prima settimana di aprile sono stati 1132. I nuovi positivi di oggi sono stati accertati in 15 comuni: 12 ad Aprilia e 10 nel capoluogo. Altri 9 a Cisterna, 6 a Fondi, 5 a Sezze, 4 a Terracina, 3 a Cori, Formia e Sabaudia, 2 a Bassiano e Sonnino e 1 infine a Gaeta, Priverno, San Felice Circeo e Spigno Saturnia. Ancora alto il numero dei ricoveri, sono stati 17 nelle ultime 24 ore. Due i decessi di pazienti che residenti a Fondi e Pontinia di 69 e 74 anni.

Nel Lazio su oltre 13 mila tamponi e 23 mila antigenici, si registrano 1.081 casi positivi, 47 i decessi e 1.801 i guariti. “Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%”, spiega l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato secondo il quale si vedono i “Primi segnali di discesa dei casi, soprattutto rispetto a mercoledì della scorsa settimana (-719) e si riducono i tassi di occupazione delle terapie intensive”. Gli attualmente positivi sono 52.811 secondo i dati di Salute Lazio di cui il 6,18% ricoverati e lo 0,72% in terapia intensiva. Le vaccinazioni procedono a una media giornaliera di 23.426