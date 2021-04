Covid, al via lo screening sulla comunità indiana in provincia di Latina

SABAUDIA – Saranno oltre 500 i tamponi che verranno effettuati per tutta la giornata di oggi alla comunità indiana a Bella Farnia. Lo ha annunciato il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi. Si tratta di uno screening che è iniziato alle 8 e durerà fino alle 20 o comunque fino al termine delle operazioni. Il primo cittadino, con un’ordinanza, ha istituito il divieto di sosta con rimozione, escluso mezzi autorizzati, nel piazzale di Largo Russia, all’interno del Consorzio Bella Farnia Mare. Si spera in questo modo di capire quante persone, nella maggior parte impiegate in aziende agricole pontine, abbiano contratto il virus. I test saranno inviati allo Spallanzani per capire se si tratti della temuta variante indiana.