Covid, diminuiscono i casi in provincia di Latina e nel Lazio

LATINA – 117 nuovi positivi, un decesso e nessun guarito, sono i numeri del Covid in provincia di Latina per la giornata di oggi forniti dal bollettino della Asl. 16 invece i ricoveri al Goretti di Latina. I numeri più alti sempre nel capoluogo con 35 nuovi casi, 22 ad Aprilia, 13 a Cisterna. 7 casi a Sabaudia, 6 a Fondi, 5 a Lenola e Terracina, 4 a Sermoneta, 2 a Cori, Formia, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Roccagorga e Sezze, uno infine a Maenza, Priverno, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano. Registrato anche il 24esimo decesso nel mese di aprile di un paziente residente nel territorio di Pontinia.

VACCINAZIONI – Nelle scorse 24 ore sono state effettuate 1345 vaccinazioni. Da inizio campagna, invece, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio, sono state più di 87mila le somministrazioni con 26mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.

LAZIO – Sono in calo i contagi nel Lazio, nella giornata di oggi si segnalano 1057 nuovi positivi. Diminuiscono anche i ricoveri, ma aumentano le terapie intensive. Sono 37 i decessi e 1.012 i guariti. Degli attuali positivi (52.068) il 5,86% è ricoverato, 0,76% in Terapia intensiva e il 93,38% è in isolamento.