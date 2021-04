Fake news sui vaccini, Salute Lazio: “Fate attenzione”

Una fake news sui vaccini anticovid sta girando in queste ore su Whatsapp e la Regione Lazio mette in guardia gli utenti. Il messaggio riporta: “Scrivi una mail qui dal tuo indirizzo PEC indicando nome cognome ASL di appartenenza codice fiscale prendi come modulo di riferimento la foto che ti invio. Inoltre specifica nel corpo della email che sei disponibile in qualsiasi momento alla vaccinazione su chiamata”. Salute Lazio specifica che non si tratta di una comunicazione della Asl. “In un momento così difficile per il nostro Paese – si legge sul portale – creare confusione sulle modalità di accesso alla somministrazione del vaccino è molto grave. Abbiamo già segnalato l’accaduto alle autorità competenti”.