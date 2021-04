Furto in un bar a Latina, i Carabinieri arrestano il ladro

LATINA – I Carabinieri della sezione operativa di Latina hanno applicato la misura degli arresti domiciliari per un 27enne del luogo. I fatti risalgono al 19 gennaio scorso quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina è intervenuta in un centro commerciale di Latina per il furto in un bar. I malfattori avevano rubato denaro contante nel registratore di cassa dopo essere entrati nel negozio a bordo di uno scooter Scarabeo 150 rubato a Latina Viale Le Corbusier usato come “Ariete”.

L’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza e l’approfondita conoscenza del territorio da parte dei militari ha consentito, nel giro di pochi giorni di risalire ad uno dei responsabili che è stato individuato grazie ad un particolare tipo di scarpe da ginnastica che indossava durante il delitto.