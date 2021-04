Il Covid non si arresta: 176 nuovi positivi in provincia di Latina

Su 35 mila tamponi nel Lazio tra molecolari e antigenici sono emersi ieri 1.266 casi positivi, 23 decessi e +1.215 guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8% mentre prosegue spedita la campagna vaccinale.

Intanto in provincia di Latina sono 176 i nuovi contagi riportati nel bollettino della Asl. 243 i nuovi guariti mentre 3 sono i pazienti che non ce l’hanno fatta e che risiedevano nei comuni di Cisterna, Formia e Lenola. Dei nuovi positivi 43 si concentrano nel capoluogo, sono 26 poi quelli riscontrati ad Aprilia, 16 a Fondi, 15 a Sabaudia, 11 a Cisterna e 10 a Formia. L’azienda sanitaria locale fa sapere che nelle ultime 24 sono state ricoverate 12 persone, un dato in rialzo rispetto a quello fatto registrare negli ultimi due giorni. 2758 sono infine le vaccinazioni effettuate.