Incidente a Cisterna, ferite due donne

Incidente in via Nettuno questo pomeriggio nel territorio di Cisterna. Due persone sono rimaste ferite e una è stata trasportata in eliambulanza al San Camillo di Roma, l’altra è stata trasferita ad Aprilia. Secondo una prima ricostruzione due vetture si sono scontrante frontalmente: una Micra condotta da una donna del posto di 30 anni e una Croma guidata da una donna di Latina di 61 anni. A riportare le conseguenze più serie la più giovane. Sul posto oltre agli operatori sanitari, anche gli agenti della Polizia locale di Cisterna che hanno chiuso la strada.