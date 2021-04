Incidente sulla Pontina, strada chiusa in direzione Roma

Sulla strada statale 148 “Via Pontina” la carreggiata in direzione Roma è provvisoriamente chiusa ad Aprilia, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Apriliana /Pontina Vecchia (km 45,500). Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un mezzo pesante che, in seguito all’urto, è uscito fuori strada. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità.