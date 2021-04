La Benacquista Latina Basket conquista la vittoria contro Orzinuovi

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista la vittoria superando l’AgriBertocchi Orzinuovi con il risultato finale di 92-86, al termine di una sfida difficile e intensa durante la quale tutta la squadra nerazzurra ha dato il massimo, credendoci fino alla fine senza mai arrendersi, anche nei momenti difficili del match.

Un successo del collettivo, conquistato con grinta, determinazione e tantissimo cuore. L’assenza di Aka Fall, fermo per infortunio, ha reso la gara ancora più complicata per i ragazzi guidati da coach Gramenzi, ma ognuno ha dato quel qualcosa in più che ha permesso alla squadra di guadagnare ulteriori 2 punti in classifica nel Girone Blu della “Fase a Orologio”. Quattro gli uomini in doppia cifra con Gabriele Benetti che è stato il miglior realizzatore della Benacquista con 20 punti personali, tirando con il 100% dalla lunga distanza (3/3) e dalla lunetta (7/7), seguito da Trotter con 16, Capitan Raucci con 15 (3/3 da 2 punti, 6/6 ai liberi) e il giovane Mouaha con 14