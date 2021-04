La Mobile di Latina arresta uno spacciatore a Nettuno, percepiva il reddito di cittadinanza

LATINA – La Polizia di Latina ha arrestato ieri un uomo di 64 anni che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile è arrivata all’abitazione dell’uomo, nel territorio di Nettuno, dopo un’articolata attività di indagine e all’operazione ha preso parte anche la Squadra Cinofili di Nettuno, con i cani “Enduro” e “War”, il cui fiuto è stato prezioso per individuare i diversi nascondigli nell’abitazione e nelle sue pertinenze. In totale sono stai sequestrati oltre 30 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish oltre a 2.250 euro in contanti, provento dell’illecito traffico. Agli investigatori della Questura l’uomo ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire l’assegno del Reddito di Cittadinanza di 500 euro mensili, saranno ora interessati gli uffici competenti per la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.