La stagione balneare è alle porte, si riparte il 15 maggio

LATINA – La stagione estiva è alle porte e dunque si lavora costantemente per capire come e quando verranno riaperti gli stabilimenti balneari, una prima data sembra esserci, è quella del 15 maggio, ma è tutto in divenire, anche per capire se sarà possibile accedere alla spiaggia prima di quella data, considerando che i ristoranti riapriranno, all’aperto, il 26 aprile. Martedì si è svolto in Regione un primo tavolo tecnico con la rappresentanza dei sindacati balneari del Lazio e noi questa mattina abbiamo parlato su Radio Immagine con il presidente del Sib Confcommercio, Mario Gangi.

ASCOLTA