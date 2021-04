Pasqua e Pasquetta in zona rossa, i controlli delle forze dell’ordine

LATINA – Raffica di controlli ieri per la giornata di Pasquetta da parte delle forze dell’ordine in provincia di Latina, così come deciso anche nel tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. A essere presa d’assalto in particolare è stata la zona del lido con la pista ciclabile gremita, in bicicletta o a piedi. Ma moltissimi sono arrivati al lido anche in auto e a Capoportiere sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. In zona rossa infatti è stato possibile spostarsi solo per motivi di necessità e urgenza. Da sabato a lunedì le verifiche per il rispetto della normativa anti covid sono state capillari da nord a sud della provincia, con particolare attenzione proprio ai comuni lungo la costa. I numeri dei controlli si avranno certamente nelle prossime ore. Intanto oggi il Lazio torna in zona arancione, con regole meno restrittive relativi agli spostamenti.