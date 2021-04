Play off, due trasferte importanti per la Top Volley Cisterna

CISTERNA – Due trasferte consecutive per la Top Volley Cisterna, impegnata nel girone dei play-off quinto posto. Dopo i due tie-break consecutivi, persi entrambi (con Milano e Piacenza) ma con prestazioni interessanti, la formazione di coach Boban Kovac torna in campo domani (giovedì alle 19:00) nel posticipo del quarto turno: si parte dalla sfida di Cesena con il Consar Ravenna e poi, sempre in trasferta, si replica sabato (alle 18:00) nell’anticipo di Padova, entrambi trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma Elevensports.

La Top Volley Cisterna è andata sempre a punti in questi primi tre turni dell’appendice al campionato di Superlega che mette in palio un posto nella prossima Challenge Cup e si presenta al cospetto del Ravenna con l’obiettivo di migliorare la classifica del mini-girone che, alla vigilia, vede Ravenna al terzo posto con sei punti e Cisterna che insegue, in quarta piazza, con un solo punto in meno.

«Arriviamo da prestazioni importanti e quella che ci aspetta a Ravenna sarà la prima di quattro vere e proprie finali che dovremo affrontare con lo spirito giusto per continuare la nostra rincorsa – chiarisce Andrea Rondoni, libero della Top Volley Cisterna – Nessuna sfida sarà facile, ad esempio contro il Ravenna ci troveremo di fronte una squadra giovane e in salute che gioca una pallavolo di alto livello. A prescindere da chi affronteremo, però, il nostro obiettivo sarà sempre vincere per cercare di rimanere nelle prime quattro che accederanno alle semifinali: il duro lavoro di queste settimane di allenamenti sta dando i suoi frutti e stiamo prendendo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi. A livello personale? Continuo il mio lavoro per crescere e imparare sempre di più con lo scopo di migliorarmi continuamente».

Con 68 punti realizzati in tre partite, Giulio Sabbi è il miglior realizzatore dei play-off per il quinto posto: l’opposto laziale ha totalizzato 28 punti nell’ultimo match con Piacenza (con il 65% in attacco), viaggia a una media di oltre 22 punti a partita (5,23 a set) e sta incidendo in maniera notevole anche al servizio. Piccola curiosità statistica: a Sabbi mancano 21 punti al raggiungimento dei 3.800 punti in carriera in serie A.

La partita di Cesena sarà da prendere con le molle anche perché, in questa stagione, Ravenna ha vinto tutti e tre gli incontri con la Top Volley, due volte in regular season e una volta negli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia. A livello generale, su 21 precedenti, sono stati 16 successi i successi complessivi dei ravennati contro i cinque dei pontini. Due schiacciatori della Top sono ex del Ravenna: Oreste Cavuto e Kevin Tillie.

«La partita con Cisterna sarà una bella battaglia perché la Top Volley sta giocando bene, è una squadra in forma, ha ritrovato il suo gioco e anche l’opposto – ha aggiunto Giulio Pinali (Consar Ravenna) – A Cisterna hanno tanta voglia di fare risultato per riscattare una stagione che non è andata come volevano e ci sono le premesse per una bella partita. Noi ci stiamo allenando molto bene, siamo carichi e vogliamo continuare a fare bene in questi play off, a Verona non è arrivata la vittoria ma abbiamo fatto una gran bella partita: siamo stati sempre lì, punto a punto, in ogni set e abbiamo combattuto su ogni palla».