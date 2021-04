Protesta dei lavoratori agricoli in piazza della Libertà a Latina

LATINA – Dall’inizio della pandemia i lavoratori del comparto agricolo hanno ricevuto dal Governo solo due misure di sostegno, a marzo e ad aprile del 2020. Per questo motivo Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno organizzato per questa mattina a Latina una manifestazione di protesta, allo scopo di sensibilizzare le istituzioni e di sollecitare una modifica nell’ultimo decreto Sostegni. I lavoratori sono in piazza della Libertà, davanti alla Prefettura e i sindacati stanno incontrando il Prefetto per evidenziare le criticità, come ci ha spiegato il segretario della Flai Cgil Stefano Morea questa mattina su Radio Immagine.

COME E’ ANDATA L’INCONTRO CON IL PREFETTO MAURIZIO FALCO