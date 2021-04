Rapina all’ex Svar, la Polizia arresta un algerino di 44 anni

LATINA – La Polizia ha arrestato, in una indagine lampo, l’autore di una rapina denunciata da un 30enne cittadino indiano che, nel pomeriggio del 18 aprile, era stato avvicinato da tre magrebini presso il sito industriale abbandonato dell’ex Svar. Uno di loro lo ha colpito con una spranga di ferro, gli ha sottratto il telefono cellulare e il portafoglio che conteneva la somma di 200 euro, e poi è fuggito. Il giorno seguente la vittima si è rivolta alla polizia per segnalare l’episodio e la descrizione dei tre rapinatori ha portato subito gli agenti nella zona delle autolinee dove è stato rintracciato un cittadino straniero di 44 anni di nazionalità algerina, ritenuto uno dei componenti del gruppo di rapinatori. L’uomo è stato denunciato per i reati di rapina e lesioni personali. Proseguono invece le ricerche dei suoi due complici.