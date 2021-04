Rigenerazione Urbana al Circeo, si apre una nuova fase

SAN FELICE CIRCEO – Si è riunito nei giorni scorsi un incontro presso l’aula consiliare del Comune di San Felice Circeo con i cittadini, incentrato sull’analisi degli ambiti dei programmi di rigenerazione urbana già individuati con la delibera di cc del 28.12.2020 in recepimento della LR 7/2017 sulla rigenerazione urbana.

Nel corso dell’incontro sono stati chiariti gli obiettivi di rilancio socio-economico che l’amministrazione si è posta ed il futuro percorso amministrativo per vederne l’attuazione. Si apre pertanto la fase dialettica tra amministrazione comunale e cittadini i quali, attraverso le manifestazioni di interesse in risposta al bando pubblico ancora in corso, potranno rendersi parte attiva alla conformazione degli strumenti attuativi denominati programmi integrati di recupero PRINT. Si attende ora il perfezionamento della fase di riapprovazione del PTPR per poter procedere con le ulteriori fasi.

Ne abbiamo parlato questa mattina con l’ingegner Antonio Petti che sta curando il progetto