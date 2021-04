Si ribalta con il trattore, morto un uomo di 85 anni a Latina

LATINA – Una tragedia si è verificata ieri pomeriggio nei pressi di via Nascosa a Latina. Un uomo di 85 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore mentre tagliava l’erba nel giardino di casa. Secondo la ricostruzione, l’uomo era intento a tagliare l’erba lungo il canale di scolo della strada con un piccolo trattore, ma il mezzo si è però ribaltato e il pensionato è rimasto schiacciato sotto il peso del trattore. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia per i rilievi.