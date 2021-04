Torna l’allarme variante brasiliana, cluster sospetto a Fondi

FONDI – Dopo i 19 casi di circa 10 giorni fa, nuovi casi di variante brasiliana a Fondi sono stati individuati dai laboratori dello Spallanzani, a cui il Goretti aveva inviato i campioni per essere analizzati. Secondo le prime informazioni su uno dei tamponi, non c’è dubbio, si tratta della variante brasiliana. Ora si è in attesa di conoscere gli altri sei inviati perchè si tratta dello stesso cluster. Ad essere contagiati infatti sono sette agenti della Polizia Locale. La Asl sospetta che il nuovo cluster possa essere stato causato da quello individuato oltre dieci giorni fa e il timore è che i vigili urbani, incaricati dei controlli, possano essersi contagiati in quella occasione. Questa una delle ipotesi sulla quale si sta lavorando per i tracciamenti.