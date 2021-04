Vaccinazioni a Latina, da questa mattina le Astrazeneca si spostano al teatro San Francesco

LATINA – A Latina da questa mattina cambiano le sedi delle vaccinazioni anti-Covid. Le Astrazeneca si terranno non più al centro sociale Vittorio Veneto, ma al teatro San Francesco di via dei Cappuccini. Alle 10.30 il parroco Giovanni Ferri e il presidente della Onlus Enzo De Amicis, riceveranno il prefetto Maurizio Falco per una breve cerimonia di inaugurazione. I vaccini Pfizer continueranno a essere inoculati fino all’11 aprile presso il tendone allestito al Goretti, ma dal 12 il servizio sarà trasferito al centro sociale Vittorio Veneto dove verrà utilizzata anche un’altra sala per aumentare il numero delle inoculazioni giornaliere. L’sms per il trasferimento della sede ai pazienti che hanno preso appuntamento nelle scorse settimane è arrivato dalla Regione Lazio.