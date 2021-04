Vaccinazioni nel Lazio, parte l’operazione “Recall”

LATINA – E’ partita ieri in Regione Lazio, l’operazione Recall. Lo rende noto l’Unità di Crisi spiegando che in questo modo “I medici di medicina generale potranno consultare sul sistema operativo la lista dei propri assistiti che riporta la loro situazione vaccinale e se sono o meno prenotati per la vaccinazione. Questo permetterà di individuare chi ancora non è stato vaccinato e non ha effettuato la prenotazione ottimizzando così la campagna vaccinale”.

Inoltre da martedì 27 aprile alle 00:00 partiranno le prenotazione per le persone con comorbidità (categoria 4), come da tabella 3 del piano nazionale vaccinale, delle classi d’età 50 – 59 anni (nati nel 1971 – 1962).