38enne di Aprilia arrestato per spaccio di stupefacenti

APRILIA – L’Attività di controllo del territorio focalizzata a garantire il corretto adempimento delle prescrizioni anti-contagio prosegue, come proseguono gli interventi e le operazioni antidroga eseguiti dalle Fiamme Gialle pontine. Nei giorni scorsi è finito in manette un trentottenne italiano residente ad Aprilia, per detenzione di oltre 20 grammi di cocaina. I Finanzieri della Tenenza di Aprilia, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato 20 grammi di cocaina. L’elevato grado di purezza riscontrato tramite le analisi speditive, effettuate al momento, ha fatto ritenere che la sostanza fosse custodita per essere poi tagliata in modo da ottenere le dosi da destinare al minuto spaccio. Tale ipotesi è stata confermata quando, nel proseguire le ricerche, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente è stato sequestrato e il 38enne arrestato. Dal quantitativo sequestrato, attraverso la lavorazione, sarebbero state ricavate circa un centinaio di dosi, che, una volta immesse sul mercato locale, avrebbero fruttato circa 2.000 euro.

L’indagato è stato sottoposto a giudizio direttissimo, a seguito del quale è stato convalidato l’arresto eseguito dai militari della Tenenza di Aprilia e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.