60 giorni per trovare un sito per lo smaltimento dei rifiuti in provincia di Latina

LATINA – Sessanta giorni di tempo per individuare uno o più siti in provincia di Latina per lo smaltimento dei rifiuti. La diffida, all’ente di via Costa, arriva dalla Regione Lazio perchè il territorio non ha garantito l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani.

In questi mesi, quando la questione era stata sollevata e il Tar nominò un Commissario per stabilire le disponibilità impiantistiche, i sindaci dei 33 Comuni pontini non hanno individuato alcuna area per la realizzazione del sito. Il tempo per trovare siti idonei dunque è di 60 giorni.

Ora il territorio ha esattamente due mesi per mettersi a paro.