Approvato in commissione il Bilancio d’esercizio 2020 di Abc

LATINA – Nel pomeriggio di ieri, 25 maggio 2021, il Bilancio d’esercizio dell’anno 2020 dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina è stato approvato in Commissione Consiliare Bilancio.

Il documento conferma l’andamento positivo di crescita dell’Azienda ABC e, per il terzo anno consecutivo, chiude in utile. A distanza di oltre un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il consuntivo dell’esercizio 2020 ha dimostrato, infatti, un’ottima capacità di reazione da parte della ABC, con scelte che hanno permesso di contrastare l’impatto della crisi economica e sanitaria scatenata dalla pandemia e allo stesso tempo hanno consentito di garantire la qualità dei servizi erogati e di realizzare tutte le attività necessarie per l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Il Bilancio, adottato lo scorso mese di aprile dal CdA nei termini previsti dallo Statuto, si è chiuso con un utile di esercizio pari a circa 54.000 euro. Durante la Commissione Bilancio, il Direttore Generale Silvio Ascoli ha illustrato le voci più significative dello stato patrimoniale e del conto economico esposte nella relazione sul bilancio d’esercizio.

“Siamo soddisfatti del risultato d’esercizio che si pone nel segno della continuità e fotografa un’azienda sana, confermando la capacità di gestione da parte del management e della governance – ha dichiarato il Presidente del CdA, Gustavo Giorgi – L’utile di esercizio è destinato alla costituzione del fondo di dotazione impianti in conformità allo Statuto (37mila euro circa) e all’organizzazione, diretta e indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici, di corsi di alfabetizzazione ecologica (16mila euro circa)”.

“Un risultato importante – ha sottolineato il Direttore Generale Silvio Ascoli – raggiunto grazie al lavoro costante, alla professionalità e al senso di responsabilità di tutto il personale di ABC, al quale va la mia gratitudine”.

Il Bilancio d’esercizio passerà al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.