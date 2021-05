Borgo Hermada, 55 positivi su 600 test nella comunità indiana

TERRACINA – Sono 55 gli indiani risultati positivi al Covid nella giornata di ieri quando a Borgo Hermada sono stati effettuati circa 600 test dalla squadra della Asl di Latina. Dei 55 positivi, 15 sono minori di 14 anni. Il bilancio di questa seconda operazione di monitoraggio è stato subito discusso nel corso di un vertice convocato in prefettura e secondo le prime informazioni, Borgo Hermada non dovrebbe diventare zona rossa come accaduto a Bella Farnia. I test della Asl proseguiranno anche nei prossimi giorni, ancora tra Terracina e Sabaudia.