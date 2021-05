Commissione tributaria di Latina, gli ordini professionali dicono “No” alla chiusura

LATINA – Tutti gli ordini della provincia di Latina si mobilitano contro la soppressione della sede distaccata di Latina della commissione tributaria regionale del Lazio. E’ di questi giorni la notizia del congelamento, per mancanza di giudici, della sede distaccata di Latina della commissione tributaria regionale, con prospettiva di definitiva soppressione e accentramento nella capitale. Per evitare la chiusura, tutti gli ordini professionali della provincia di Latina, in rappresentanza di circa 20.000 iscritti negli albi, si sono attivati presso le istituzioni tributarie, il mef e i parlamentari, nazionali ed europei, della circoscrizione provinciale, inviando urgente e specifica nota.

L’accentramento su Roma comporterebbe: aumento dei costi per ogni contribuente (cittadini, imprese, professionisti, partite iva) nel voler esercitare il diritto di difesa, vista la distanza e le relative tempistiche/difficoltà logistiche per raggiungere la capitale; la valorizzazione delle professionalità “romane” a discapito di quelle locali, con negative ricadute in termini economico-territoriali; penalizzazione della popolazione della nostra provincia, anche nel concreto esercizio della difesa tributaria, a causa della riduzione dei presidi di giustizia locali.

La lettera è stata condivisa da tutte le categorie professionali della provincia di Latina: ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina – presidente Efrem Romagnoli, ordine degli avvocati – commissario Giacomo Mignano, collegio geometri e geometri laureati – presidente Sandro Mascitti, ordine dei periti industriali e periti industriali laureati – presidente Guido Massarella, ordine degli ingegneri – presidente Giovanni Andrea Pol, ordine della professione di ostetrica – presidente Marilisa Coluzzi, ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – presidente Massimo Rosolini, ordine delle professioni infermieristiche – presidente Annunziata Piccaro, consiglio notarile – presidente Giovanni Battista Viscogliosi, consiglio dei consulenti del lavoro – presidente Lanfranco Principi, ordine dei dottori agronomi e forestali – presidente Cinzia Lamberti, collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati – presidente Fabrizio Isolani, ordine dei farmacisti – presidente Roberto Pennacchio, ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – presidente Giovanni Maria Righetti, ordine dei medici veterinari – presidente Tiziana Zottola, ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione – presidente Vincenzo Bonetti.