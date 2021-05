Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri

LATINA – Durante lo scorso week end nei comuni di Latina e Sezze, i Carabinieri, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio hanno denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, una delle quali si è rifiutata di sottoporsi ad alcol test. Nel corso dello stesso servizio sono state segnalate all’autorità amministrativa tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti. Sono state fermate e identificate 38 persone; controllati 20 mezzi; elevate 17 contravvenzione al codice della strada; ritirata 1 patenti di guida; decurtati 130 punti; elevata 1 contestazione per violazioni normativa anticovid nei confronti di una persona fermata, senza giustificato motivo, oltre l’orario serale consentito.

Controlli del territorio anche a Formia dove i militari hanno denunciato una persona per inadempienza alla sorveglianza di polizia; una sorpresa alla guida della propria autovettura senza patente, già revocata, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca; una che a seguito di un incidente stradale si rifiutava di sottoporsi all’esame alcolimetrico; una persona, per essere stata sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolico pari a 2,5 mg/l positiva ai cannabinoidi. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca infine una persona, già sottoposta agli arresti domiciliari, che nella perquisizione è stata trovata in possesso di hashish.

Complessivamente sono state controllate 30 auto e due esercizi pubblici; identificate 16 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia; elevate 6 contravvenzioni al codice della strada.