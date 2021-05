Convegno al Chiominto di Cori: “Per un uso responsabile della rete”

CORI – Si chiama “Per un uso responsabile della rete. Educare chi?”, il convegno aperto che si terrà domani, mercoledì 5 maggio, a cura dell’istituto comprensivo Chiominto di Cori con l’obiettivo di avvicinarsi ai giovani e alle famiglie, in un momento in cui il digitale è diventato fondamentale anche per il mondo scolastico. L’intento è quello di affrontare il tema da più punti di vista con molti personaggi che se ne occupano tutti i giorni in modo da riuscire a dare una visione completa. Ce lo ha spiegato la dirigente dell’Ic Cesare Chiominto di Cori, Michela Pirrò questa mattina su Radio Immagine

Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina Facebook dell’istituto alle ore 17 di domani 5 maggio.