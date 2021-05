Covid, 109 contagi in provincia di Latina e due decessi

LATINA – Sono 109 i nuovi contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Nel bollettino la Asl riporta anche 170 nuove guarigioni e 11 ricoveri in ospedale e 3070 somministrazioni di vaccini nelle ultime 24 ore. Il dato più alto dei nuovi contagi si registra nel comune di Aprilia che conta 29 positivi, segue Latina con 17, Fondi 13, 10 a Sezze e Terracina mentre negli altri comuni la crescita è ad una sola cifra. Segnalati anche 2 nuovi decessi relativi a pazienti che risiedevano nei comuni di Aprilia e Sabaudia.

Nel Lazio su oltre 38 mila test, tra molecolari e antigenici, si registrano 1.151 casi positivi, 26 decessi e 1.791 guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%. L’attività vaccinale non si fermerà nemmeno oggi, quando apriranno le prenotazioni per le persone con comorbidità per le fasce d’età 18 – 49 anni.