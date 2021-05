Covid, 72 nuovi casi in provincia di Latina

LATINA – Sono 72 i nuovi positivi registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore, distribuiti in 17 comuni. Il numero più alto lo fa registrare Fondi con 15 contagi, seguita da Cisterna che ne registra invece 14. Dieci i casi a Latina e 7 ad Aprilia, 4 a Castelforte e Terracina, 3 a Sezze, 2 nei comuni di Formia, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Santi Cosma e Damiano, uno infine a Gaeta, Itri, Minturno, Sabaudia e Sermoneta. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi decessi. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 62, 10 i ricoveri, 1822 le vaccinazioni.

Nel Lazio, su oltre 10 mila tamponi e 6 mila antigenici, si registrano 661 casi positivi (-325), 22 i decessi (+9) e +1.095 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, rende noto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato