Covid, i casi diminuiscono ancora sia nel Lazio che in provincia di Latina

Ancora in discesa i contagi Covid a Latina e provincia. Sono 31 quelli riportati dal bollettino di oggi della Asl registrati in 13 diversi comuni; 5 sono quelli riscontrati a Fondi, 4 invece ad Aprilia, Cisterna e Formia; altri 3 sono a Gaeta, 2 a Latina, Sezze e Terracina e uno infine nei centri di Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Sermoneta e Spingo Saturnia. Il mese di maggio ha fatto registrare un deciso rallentamento della curva e anche dei decessi, anche oggi infatti al Goretti non se ne registrano. Nel corso di questi 24 giorni di maggio sono stati 1888 i contagi tra i residenti del territorio pontino, con una media di 78 ogni giorni, praticamente la metà di aprile (erano 144 ogni giorno).

Nel Lazio su quasi 10mila tamponi e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano 292 nuovi casi positivi, i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1219 (-36). I guariti 1263, le terapie intensive sono 194. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, lieve aumento dei decessi. Il numero dei casi è il più basso dallo scorso ottobre.