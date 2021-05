Da lunedì al via nel Lazio le prenotazioni per il vaccino J&J in farmacia

LATINA – Da lunedì prenderanno il via la prenotazioni per i vaccini J&J presso le farmacie della Regione Lazio che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di una dose unica e potranno accedere i cittadini dai 18 anni in su. Una delle farmacie che a Latina ha aderito è la Farmacia Fontana e per questo, su Radio Immagine, abbiamo sentito la dottoressa Amelia Fontana che ci ha fornito le indicazioni.

Per prenotare il vaccino J&J bisognerà sempre fare riferimento al portale Salute Lazio. Le dosi a disposizioni saranno al momento 50 e le inoculazione prenderanno il via dal 1 giugno. Il Lazio è la prima regione a muoversi in questo senso.