Da oggi Bella Farnia non è più zona rossa

Da questa notte a mezzanotte Bella Farnia non è più zona Rossa. La decisione è stata presa dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura nel tardo pomeriggio di ieri, acquisito il parere della Asl di Latina. “La situazione, in generale, impone a tutti comportamenti responsabili – dice la sindaca Giada Gervasi – rispettosi delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da covid-19, in tutti gli ambiti della vita privata, professionale e sociale. Per questo l’invito a mantenere alta l’attenzione e a vaccinarsi”, conclude.

La zona rossa a Bella Farnia era stata istituita il 30 aprile e poi prorogata per altri 7 giorni fino a ieri. L’ordinanza della Regione Lazio si era resa necessaria per l’elevato numero di casi Covid rilevati nella comunità indiana, molto numerosa a Bella Farnia.