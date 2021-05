Donna investita in Piazza del Popolo a Latina, suv in fuga

LATINA – Una donna è stata investita intorno alle 9,30 in Piazza del Popolo davanti al Circolo cittadino di Latina e dalle prime informazioni l’auto che l’ha urtata si è allontanata senza prestare soccorso. Sul posto si è formato un capannello di persone accorse in aiuto della signora che è rimasta cosciente in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. E’ intervenuta anche la squadra volante della Polizia che sta raccogliendo informazioni utili a rintracciare l’auto pirata. I fatti non appaiono chiari, però, e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un investimento a seguito di una lite. Le indagini sono in corso di svolgimento.