Ecco Eptameron, le novelle ambientate al Circeo

LATINA – Sarà disponibile da domani, venerdì, “Eptameron”, una raccolta di novelle ambientate al Circeo in due volumi, scritti a quattro mani da Emanuela Caracciolo e Maria Teresa Galante, docenti di un liceo scientifico del capoluogo che sono riuscite a realizzare il loro sogno nel cassetto, quello di scrivere un libro. Affrontando temi tra cui l’amore, il pregiudizio, l’amicizia e il mistero, protagonisti delle vicende sono sette amici accomunati dalla passione per la scrittura e desiderosi di fuggire da una realtà in cui la tecnologia ha preso il sopravvento, diventando l’unico modo possibile per comunicare. Nasce così un progetto che rappresenta una sorta di bussola per quei giovani (e non solo) che sentono il bisogno di ritrovare, attraverso esperienze vissute o racconti al limite della fantasia, valori e ideali perduti. Il tutto si svolge sullo sfondo del Monte Circeo, dove i componenti di questa piccola compagnia si riuniscono per leggere le loro storie.

A mettere a repentaglio il cenacolo dei sette scrittori, il sopraggiungere della pandemia da Covid-19, la quale metterà i protagonisti di fronte all’impossibilità di riunirsi e quindi alla scelta tra abbandonare il progetto, oppure continuare a leggere da remoto utilizzando così quegli stessi strumenti da cui tutti loro sono fuggiti.

Eptameron Volume I e Volume II è disponibile da venerdì 30 aprile nelle librerie (fisiche e online) Mondadori, Feltrinelli, IBS, Amazon, Garzanti, Giunti e Librerie Coop.

ASCOLTA L’INTERVISTA REALIZZATA DA ELISABETTA DE FALCO, IN ONDA SU RADIO IMMAGINE