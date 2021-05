Fibromialgia, la torre civica a Latina si illumina di viola

Il Comune di Latina aderisce all’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia” lanciata su tutto il territorio nazionale dall’AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia del 12 maggio 2021. L’evento, che consisterà nell’illuminare di viola piazze e monumenti in tutta Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Nella giornata di mercoledì 12 maggio, dunque, l’orologio della Torre civica di piazza del Popolo sarà illuminato di viola. Inoltre, la Commissione Politiche di Welfare, riunitasi il 5 maggio scorso, ha proposto, all’unanimità dei presenti, di impegnare l’Amministrazione comunale a sostenere le azioni di sensibilizzazione a partire proprio dalla giornata del 12 maggio fino al riconoscimento completo della malattia nel Servizio Sanitario Nazionale. La mozione di sostegno sarà presentata in Consiglio Comunale.