File al Moderno per l’abbonamento, Cassandra: “I cittadini hanno capito che il teatro è un luogo sicuro”

LATINA – Il nuovo decreto ha permesso a cinema e teatri di ripartire dal 7 maggio e a Latina praticamente tutti riaprono i battenti. Il teatro Moderno è ripartito già il 7 maggio e proseguirà per i prossimi due week end. Per capire come è andato quest’anno e qual è la prospettiva futura abbiamo parlato con il direttore artistico del Moderno, Gianluca Cassandra questa mattina su Radio Immagine

Il cinema Oxer ha ripreso la programmazione con 4 sale, ora passate di nuovo a sette, il Supercinema riaprirà stasera e giovedì toccherà al Corso.