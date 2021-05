LATINA – Un grave incidente si è verificato questa mattina nei pressi di Borgo Carso, in zona Podgora. Per cause in corso di accertamento, una Polo Volkswagen e una Lancia Ypsilon, si sono scontrate e due donne sono rimaste ferite. Per una di loro è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale, che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.