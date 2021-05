Incidente sulla Monti Lepini a Borgo San Michele, ferita una donna

LATINA – Incidente questo pomeriggio sulla via dei Monti Lepini all’ingresso di Borgo San Michele, per un’auto uscita di strada che si è poi ribaltata. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Latina che sta svolgendo i rilievi. Il traffico è rallentato ma la strada non è chiusa al traffico. La donna alla guida dell’auto è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118.