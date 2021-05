Incidente sulla Pontina, chiusa in direzione Roma all’altezza di Aprilia

Sulla strada statale 148 “Pontina” la carreggiata in direzione Roma è provvisoriamente chiusa al km 40,500, nel comune di Aprilia a causa di un incidente. Il traffico è deviato su via Apriliana con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia Stradale.