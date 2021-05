ITRI – I Carabinieri di Itri hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 31enne del posto per lesioni personali gravi, per aver cagionato, durante una lite sorta per futili motivi, una frattura all’occhio sinistro ad un uomo di 62 anni, costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere del pronto soccorso di Formia, dove le lesioni sono state giudicate guaribili in 40 giorni.