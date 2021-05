Morto al Goretti Gaetano De Meo, l’operatore ecologico di Formia vittima sabato di un incidente

FORMIA – Non ce l’ha fatta Gaetano De Meo, l’uomo di 41 anni operaio della Formia Rifiuti Zero, vittima di un grave incidente avvenuto sabato mattina a Maranola. Le ferite riportate erano molto gravi, e dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni al Goretti di Latina, l’operatore ecologico è spirato questa mattina. Con il suo mezzo di raccolta dei rifiuti era finito in un dirupo ed era rimasto a lungo incastrato nell’abitacolo. Attraverso i social l’ex sindaca Paola Villa ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia: “Era da poco arrivata la stabilizzazione di un lavoro, che per quanto duro, è sempre stato fatto con coscienza e spirito di servizio e di squadra, un grande lavoratore. Purtroppo il destino ci si è messo di mezzo. Un abbraccio grande va alla famiglia di Gaetano, in particolar modo alla moglie e all’intera comunità della Formia Rifiuti Zero”.