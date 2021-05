Open Day AstraZeneca, ecco come funzione e dove prenotare

LATINA – La Asl di Latina ha comunicato i dettagli dell’open day AstraZeneca previsto per il prossimo fine settimana e rivolto agli over 40. Si svolgerà nel capoluogo e a Formia e riguarderà i nati dal 1981. A Latina sono stimate 300 dosi al giorno, il centro vaccinazioni è quello del Teatro San Francesco, in via dei Cappuccini, e gli orari sono dalle 19 alla mezzanotte, sia sabato che domenica. A Formia la sede è quella dell’Amministrazione Provinciale, in via Spaventola, gli orari sono gli stessi e le dosi stimate sono 200 al giorno. Eventuali modalità di accesso saranno comunicate successivamente, insieme alle indicazioni sul rilascio dei ticket virtuali. Dalla mezzanotte di sabato, inoltre, è stato ufficializzato il via alle prenotazioni per la fascia d’età 53 – 52 anni.